De Spot: Geurt heeft het mooiste uitzicht op Amsterdam

"Zo, nu hebben we een rondje gemaakt." Geurt trekt na nog geen 2 minuten aan de hendel om te remmen. Hij zit met sokken aan, in zijn element, hoog en droog in zijn cabine. "Ik begin de dag altijd met een fotootje." Niemand, maar dan ook niemand heeft het uitzicht dat hij op dagelijkse basis heeft van Amsterdam. Geurt woont of werkt dan niet in de Symphonytoren of Rembrandttoren boven de 100 meter, maar met zijn bescheiden 90 meter heeft de kraanmachinist het goed voor elkaar. Want wie in al die hoge torens kan ook nog eens 360 graden draaien?

Zijn uitzicht tussen zijn benen door naar beneden: de bouwplaats van de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Door zijn raam heeft hij een panorama van de hele stad rondom. "Op Cruquiuseiland heb ik ook gewerkt en ook aan de Pontsteiger." Geurt is al meer dan veertig jaar kraanmachinist en sinds 2017 zit hij bijna onafgebroken in Amsterdam aan het werk. "Het is een beetje als thuiskomen elke ochtend. Ik ken alle gebouwen inmiddels." Een klimtocht van een kleine tien minuten brengt de geboren Bennekommer elke dag tot in de nok van de kraan. Na de eerste twintig meters is hij bij de lift. Wegens veiligheidsmaatregelen gaat die maar tot vijftig meter. De rest doet hij zelf met de trap. Eenmaal in zijn cabine doet Geurt altijd zijn schoenen uit. "Anders zit de hele boel onder het zand, en ik moet hier toch de hele dag zitten." Een radiootje is het enige dat hem vergezeld op eenzame hoogte. "Mijn taak is heel simpel. Alles wat naar boven moet, hijs is naar boven. Samen met mijn rigger op de grond, degene die alles aan de kraan bevestigt."

Een van Geurts foto's uit de bouwkraan van de zonsopkomst - AT5

Bekende kiekjes Geurt is bekend onder weermannen en -vrouwen. Vanuit zijn cabine, maar ook vanaf de giek bovenop de horizontale arm van de kraan. "Hier kom ik ook wel eens om gewoon lekker uit te waaien. Als het werk erop zit op een dag maak ik hier ook wel eens een foto van de bouwplaats zelf. Dan kunnen ze beneden ook zien hoe het opschiet of wat er nog moet gebeuren." Toch blijft de hoofdreden voor een bezoekje aan de top van de hijskraan het zicht. "Je kan hier echt alles zien, het is hier rondom mooi." Op een heldere dag is in de verte Utrecht te zien, op dit moment moeten we het doen met Volendam. "Ik vind het heerlijk om de bootjes langs te zien komen. Kijk eens hoe dichtbij ze zijn. We zwaaien ook vaak naar elkaar." Geurt heeft inmiddels trouwe volgers op sociale media vanwege zijn foto's. "Ja, soms zijn mensen wel eens bezorgd als ik een dagje geen foto post. Dan sturen ze een bericht met de vraag of ik ziek ben." Hij had met zijn 65 jaar al kunnen stoppen, maar Geurt is van plan nog twee jaar door te gaan, vanwege zijn stekje hoog en droog boven de nieuwe Sluisbuurt met de beste blik op Amsterdam. "Na meer dan veertig jaar ga ik nog steeds met alle plezier elke dag naar mijn werk." De Spot is een rubriek van het AT5-programma Damsko. Klik hier om alle afleveringen te bekijken.