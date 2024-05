Ajax stelt voorronde Europa League veilig met zege op Almere City

Ajax heeft vandaag zonder zich al te veel in te spannen met 3-0 gewonnen van Almere City. Steven Bergwijn was de gevierde man met drie doelpunten. Doordat NEC en FC Utrecht vandaag verloren is Ajax definitief als vijfde geëindigd in de eredivisie. De Amsterdammers zijn zo voor volgen seizoen zeker van deelname aan de Europa League.

Bij Ajax keerde Bergwijn terug in de basis na een schorsing. De aanvoerder van de Amsterdammers had het in de eerste helft behoorlijk op zijn heupen. Bergwijn scoorde in de 29e minuut zijn eerste doelpunt en had vervolgens minder dan tien minuten nodig om er nog twee te maken.

Het betekende een loepzuivere hattrick voor Bergwijn. Zijn eerste in het shirt van Ajax. Zodoende gingen beide ploegen rusten met een comfortabele 3-0 voorsprong voor Ajax.

Na de rust gebeurde er weinig spectaculairs meer in de Johan Cruijff ArenA. Almere City zag zijn hoop op een comeback vervliegen nadat een doelpunt van Pascu vlak na rust werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Ajax had daarentegen de score in de tweede helft nog verder kunnen opvoeren, maar leek de 3-0 voorsprong wel genoeg te vinden. Bovendien was de ploeg van John van 't Schip in de laatste pass te onnauwkeurig om de bezoekers uit Almere.

Door de zege en vanwege de nederlagen van FC Utrecht en NEC kan Ajax plek vijf in de eredivisie niet meer ontgaan.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Hato, Kaplan, Sutalo; Henderson, Taylor, Manssverk; Akpom, Brobbey, Bergwijn