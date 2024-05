Twee mannen gewond bij steekpartij in Zuidoost, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in een woning in Zuidoost zijn zondagavond twee mannen gewond geraakt. Het incident vond rond 23.00 uur plaats aan de Alexander Dumaslaan. De politie trof daar twee mannen aan die lichtgewond zijn geraakt. Beide zijn door ambulancepersoneel ter plekke behandeld, maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis.

De politie heeft tien minuten later aan de Agatha Christiesignel een verdachte aangehouden. Agenten hielden de man met een taser onder schot, met een politiehond paraat voor het geval de man wilde vluchten of gewelddadig werd. Nadat de man geboeid op de grond lag is hij nog door ambulancepersoneel nagekeken.

Hij kreeg een speciale zak om zijn handen om sporen niet verloren te laten gaan. Een groot gedeelte van de straat werd voor onderzoek met lint afgezet. De man is vervolgens met een politiewagen meegenomen. In de buurt is ook een mes aangetroffen, maar sporenonderzoek moet nog uitwijzen of dat ook het steekwapen is geweest.