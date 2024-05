Data-analysebedrijf stelt vast: 'WOZ-waardes Amsterdam gedaald'

Of het nu gaat om huurprijzen, koopprijzen of WOZ-waardes, Amsterdam staat traditioneel in al deze lijstjes met kop en schouders boven de rest. Toch laat data van data-analysebedrijf Matrixian nu een ander beeld zien. In het onderzoek naar de WOZ-waardes van 2023 is Amsterdam juíst de grootste daler. Het bedrijf noemt deze verschuiving 'opmerkelijk'.

In Amsterdam is de gemiddelde WOZ-waarde in 2023 gedaald met 3,43 procent in vergelijking met een jaar eerder. En dit speelt niet alleen in Amsterdam. In meerdere stedelijke gebieden is hetzelfde patroon zichtbaar, zoals in delen van de provincie Utrecht en Haarlem. In contrast zijn de WOZ-waardes in landelijke gebieden hard aan het stijgen. Zo liet Midden-Groningen een stijging zien 14.29 procent.

"Deze verschuivingen in WOZ-waardes reflecteren mogelijk een bredere trend waarbij de woningmarkt in de grootste steden afkoelt, terwijl minder dichtbevolkte gebieden aantrekkelijker worden als woonplaats. Dit zou kunnen wijzen op de verschuiving in woonvoorkeuren die tijdens de COVID periode is ontstaan," aldus Luke Liplijn, oprichter van Matrixian.

Rotterdam aantrekkelijker

Extra opvallend is dat er in 2023 een groot verschil is te zien met Rotterdam. Daar werden de huizen opnieuw meer waard. Volgens Liplijn kan dit verklaard worden door het feit dat Rotterdam tijdens de pandemie juist aantrekkelijk is geworden voor kenniswerkers.

Hij vertelt dat Rotterdam een stad is die bekend staat om zijn grote prijsverschillen op de woningmarkt. "Deze diversiteit maakte Rotterdam tijdens de pandemie mogelijk aantrekkelijker voor kenniswerkers, vooral gezien het feit dat zij voorheen voornamelijk gevestigd waren in dure woningen in Amsterdam."