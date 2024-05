Honderden demonstranten op UvA-campus Roeterseiland voor 'walk-out', ook elders acties

Bij de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam zijn honderden demonstranten aanwezig. De demonstranten liepen rond 11.00 uur de gebouwen uit tijdens een zogenoemde 'walk-out'. Ook op andere locaties in de stad zijn er acties gaande.

AT5

De actie werd vorige week donderdag aangekondigd door een onbekend aantal medewerkers van de UvA. Zij lieten weten geschokt te zijn door de acties van het College van Bestuur van de universiteit tijdens de demonstraties van vorige week. "Drie opeenvolgende dagen hebben zij (het cvb, red.) extreem politiegeweld toegestaan tegen hun eigen medewerkers en studenten, die geweldloos op de campus protesteerden", aldus de medewerkers in een open brief. De medewerkers vinden dat het bestuur tijdens de onderhandelingen niet openstond voor dialoog. "We zijn geschokt door de absolute minachting, het gebrek aan respect en de algemene onwil van het bestuur jegens haar studenten en personeel." De briefschrijvers noemden de acties van het bestuur 'verwerpelijk en absoluut onaanvaardbaar'. Medewerkersbijeenkomst op de planning De medewerkers riepen hun collega's en studenten op om vanaf 11.00 uur samen te komen op het Roeterseiland. De bedoeling is dat de medewerkers na de walk-out een bijeenkomst hebben, waarin onder andere 'het recht op geweldloze demonstratie' moet worden besproken.

AT5

De UvA liet eerder in een e-mail aan medewerkers en studenten weten de demonstratie toe te staan 'zolang er vreedzaam gedemonstreerd wordt'. "Hierbij is het nadrukkelijk niet toegestaan een tentenkamp op te slaan of barricades op te werpen", zo stond er te lezen in de mail. Andere acties in de stad Ook op andere locaties in de stad zijn er acties bezig. Op de Gerrit Rietveld Academie, kunstacademie, doen er een paar honderd docenten en studenten mee aan de walk-out. De school heeft ook in een mail laten weten aan de studenten en medewerkers dat daar vandaag alle ruimte voor is. Bij de Academie voor Theater en Dans, aan de Jodenbreestraat, zijn tientallen medewerkers en studenten het gebouw uitgelopen. Zij gaan zo richting de Roeterseilandcampus lopen.

De walk-out bij de Academie voor Theater en Dans - AT5

Verdeeldheid onder UvA-docenten De acties van vorige week op het Roeterseiland en het Binnengasthuisterrein hebben binnen de docentenkamers van de universiteit ook gezorgd voor spanningen. De medewerkers zijn verdeeld over hoe de universiteit met de protesten moet omgaan. AT5 sprak met docenten over de kwestie. De een is kritisch op de protesterende studenten en is van mening dat er geen plek hoort te zijn op de universiteit voor 'bezetten, blokkeren en schreeuwen'. De ander denkt juist dat als de UvA een standpunt inneemt het 'best impact' kan hebben en dat ook zou kunnen. omdat de UvA stelling nam tijdens de Black Lives Matter-protesten en de Russische inval in Oekraïne. Bekijk hier het verhaal dat AT5 maakte met de UvA-docenten:

AT5