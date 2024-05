Lariks: ''We hebben heel veel contact met elkaar''

Het project Lariks in de Houthavens is het eerste gebouw in Amsterdam met sociale huur Friendswoningen. In totaal zijn er 104 woningen, deze zijn bedoeld zijn voor jongeren die werken of bijna afgestudeerd zijn. De achttienjarige Aydin woont hier met veel plezier. Hij heeft een eigen kamer met badkamer en deelt een woonkeuken met twee huisgenoten. Aydin laat trots de grote binnentuin zien, de plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. ''Het is een hele fijne rustige plek zo midden in Amsterdam.''