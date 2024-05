De Mahonie: ''Wij betalen 400 euro en hebben een boulevard voor ons zelf''

De Mahonie in de Houthavens bevat 65 sociale Friendwoningen in de sociale huur. De woningen zijn voor drie personen tussen de 18 en 28 jaar. Je hebt je eigen kamer met badkamer en deelt een woonkeuken. Storm is één van de bewoners en vindt het een genot om hier te wonen. ''Goed geïsoleerd huis, mooi vorm gegeven. En dan in dit deel van de stad voor deze prijs... We hebben een lot uit de loterij'', vertelt hij. Het gebouw ligt aan het water. ''Wij betalen 400 euro per maand en hebben een boulevard voor ons zelf.''