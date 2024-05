Beemsterstraat 531A: ''Je voelt je hier thuis en dat is het aller belangrijkste''

Beemsterstraat 531A in Noord is een project met 27 studio's waarin jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking onder professionele begeleiding kunnen wonen. De studio's zijn bedoeld voor wonen en slapen en hebben een grootte van 30 vierkante meter. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkeuken en tuin. Cindy woont hier nu negen weken en voelt zich al helemaal thuis. ''Je woont hier lekker op jezelf en hebt privacy. Maar er is ook altijd hulp in de buurt. En die combi is zo fijn.''