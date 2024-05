AMST: ''Gebouw is zo gemaakt dat je de drukte van stad niet voelt''

Het project AMST ligt direct tegenover het Amstelstation. Het is een zogenaamd 'mixeduse' complex. Bovenop de plint bevinden zich 252 huurwoningen, variërend in grootte van 40 tot 210 vierkante meter. Tachtig procent is middenhuur en de overige twintig procent vrije sector huur. Marieke geniet elke dag van haar appartement. ''Het fijnste vind ik de afwisseling die je hebt. Je kan elkaar opzoeken in de gezamenlijke binnentuin of op het dakterras maar je hebt hier ook je eigen rustige plekje. Het gebouw is zo gemaakt dat je de drukte van de stad niet voelt'', vertelt Marieke.