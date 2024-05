IJburg 1c: ''Je ziet overal om je heen alleen maar bakstenen dit is weer eens wat anders''

IJburg 1c is een woongebouw met 66 sociale huurwoningen. Uniek is constructie van het gebouw. De kolommen en vloerdelen kun je uit elkaar halen en hergebruiken en zo is het appartementencomplex flexibel in te delen. Ziya woont hier nu een jaar en vindt het een gezellige plek om te wonen. ''Mijn woning is praktisch, goed geïsoleerd en ik heb een mooi uitzicht. En daar ben ik heel blij mee.''