Herdenkingskransen bij Sloterplas vernield en vertrapt: "Je hart huilt"

Postma was zondag samen met twee andere comitéleden naar de gedenkplek gekomen om de kransen en vlaggen uit voorzorg naar binnen te halen. Een ritueel dat elke avond herhaald moet worden naar aanleiding van eerdere incidenten. Maar dit keer was het al te laat. Bij aankomst bleken de bloemstukken, die sowieso achter dranghekken liggen, op klaarlichte dag vertrapt en vernield.

"Toen ik aan kwam lopen dacht ik dat de kransen omver waren gewaaid", verteld Postma. Maar toen ze de voetafdrukken op de bloemen zag en de doormidden gebroken standaarden begon door te dringen wat er is gebeurd. "Ik zag hoe agressief die mensen moeten zijn geweest. Dat vind ik zeer verontrustend."

Niet de eerste keer

Een van de vernielde kransen is van Pink Nieuw-West, een belangenorganisatie voor de lhbti-gemeenschap. Na vijf jaar afwezigheid had de organisatie juist voor het eerst weer een krans neergelegd. Eerder werd er gevoetbald met een van hun kransen en een andere keer belandde er een in het water.

Al eerder ging het dit jaar mis. Twee dagen na de dodenherdenking verdwenen ook de herdenkingsteentjes die op de plek waren neergelegd voor vermoorde kinderen in de Tweede Wereldoorlog. "Je hart huilt", zegt Postma.

Ze hoopt vooral dat een getuige zich meldt bij de politie: "Het is op klaarlichte dag gebeurt tussen 13.00 en 17.00. Dan denk je: had iemand daar niet iets van kunnen zeggen? Blijkbaar is er wel iemand geweest die het erg vond, want ik zag een samengeraapt bosje bloemen dat naast de dranghekken was gelegd."

Ondanks dat het al de zoveelste vernieling is de voorzitter nog niet van plan om te stoppen met het neerleggen van de herdenkingskransen. "Voor zover we het kunnen gaan we door. We moeten blijven herdenken en hopelijk gaan deze mensen ook ooit nadenken."