Hedwiges Maduro na een seizoen weer terug richting Almere City voor hoofdtrainerschap

Hedwiges Maduro, een van de assistent-trainers bij Ajax, gaat de club na een seizoen alweer verlaten. De 39-jarige Maduro wordt de hoofdtrainer van Almere City, de club waar hij al eerder werkte. Het is de eerste keer dat de oud-speler van Ajax een definitieve rol als hoofdtrainer op zich gaat nemen.

Maduro kwam afgelopen zomer over van Almere City naar Ajax om assistent te zijn onder Maurice Steijn. Ajax moest zijn contract bij de Almeerders afbetalen om zijn komst naar Amsterdam mogelijk te maken. Nadat Steijn werd ontslagen door de Amsterdammers stond hij twee wedstrijden aan het roer. De uitwedstrijden tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verloren) en PSV (5-2 verloren). Toen John van 't Schip het hoofdtrainerschap overnam werd Maduro weer zijn assistent.

Het leek een lange tijd dat Maduro weleens de nieuwe trainer van Jong Ajax kon worden. Dave Vos, die de beloften dit seizoen leidt, gaat namelijk de stap maken richting de technische staf van het eerste. Maduro leidde dit seizoen ook een keer Jong Ajax, als onderdeel van zijn UEFA Pro-opleiding. De assistent-trainer wilde dit seizoen de hoogste trainersdiploma in Nederland halen, waarmee je ook hoofdtrainer kan worden op alle niveaus.

Terugkeer bij Almere

Maduro heeft al een aardige geschiedenis bij de Almeerders. Hij was al jarenlang jeugdtrainer bij de club en was ook de assistent van Alex Pastoor toen Almere City voor het eerst in de clubhistorie naar de Eredivisie promoveerde. Diezelfde Pastoor verlaat Almere City na het eerste jaar op het hoogste niveau.

Met nog een wedstrijd te gaan in het seizoen weet Almere City in ieder geval al dat het volgend jaar opnieuw op het hoogste niveau speelt. De club staat op de dertiende plaats en kan in het ergste geval nog veertiende worden.