Vader van peuter Insiya krijgt 8,5 jaar celstraf voor ontvoering, mededaders tot 4 jaar cel

De vader van het ontvoerde meisje Insiya krijgt een gevangenisstraf van 8,5 jaar voor het uitlokken en medeplegen van haar ontvoering naar India en het onttrekken van de peuter aan het gezag van haar moeder. De mededaders van de ontvoering krijgen gevangenisstraffen tot 4 jaar. Dat heeft het hof vandaag in hoger beroep beslist. Geen van de veroordeelden was aanwezig.

In april dit jaar ging de zaak van Insiya in hoger beroep. In 2020 werd de vader van het meisje veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. De rechtbank legde eerder ook negen jaar op. Het hof vindt een celstraf van 9 jaar ook passend, maar vermindert deze met 6 maanden, vanwege de langere duur van het proces.

Ondanks pogingen van haar moeders advocaat, de Nederlandse politiek én het Nederlandse koningshuis is het nog steeds niet gelukt het meisje terug te brengen naar haar moeder.

Ontvoering uit woning

De ontvoering vond plaats op 26 september 2016, toen drie mannen de woning van de oma van Insiya binnendrongen. Op dat moment is de 2- jarige peuter samen met haar oma, tante en oom in de woning aanwezig. Van de drie mannen, is één van de mededaders, B. bewapend met tie-wraps en een taser. De andere twee mannen pakken het meisje op, nemen haar mee de auto in en rijden weg.

Tijdens de ontvoering uit de woning raakt B. in worsteling met de oma en tante van Insiya. "Tijdens zijn poging om te vluchten slaat hij de tante tegen haar hoofd met de taser. Ook een buurman die de tante te hulp schoot werd getaserd", aldus de rechtbank.

Vervolgens wordt het meisje door haar eigen vader en enkele mededaders, C. en E.S., eerst naar Duitsland meegenomen en daarna naar India. Sinds de ontvoering van Insiya is zij niet meer teruggekomen en verblijft zij tot de dag van vandaag in India.

Medeverdachten

De vader van Insiya bracht voor de ontvoering van zijn dochter een groep van zeven personen samen. In het hoger beroep stonden 5 mededaders terecht. Het hof legde vandaag de volgende gevangenisstraffen aan hen op. Zo kreeg C. 4 jaar, verdachte E.S. 4 jaar, B. 3 jaar, V. 9 maanden en verdachte L.S. 4 weken en een taakstraf van 240 uur.

Uit de groep mannen voerde verdachte V. voorafgaand aan de ontvoering verschillende observaties uit. Daarnaast gaf hij aan de ontvoerders door dat de moeder van Insiya was vertrokken, waardoor zij de actie uitvoerden. L.S. was ook bij enkele voorbesprekingen aanwezig. Nadat Insiya werd overgedragen aan haar vader reden de verdachten in verschillende auto's weg. L.S. bestuurde één van deze auto's en nam één van de mannen mee die Insiya uit de woning hadden gehaald.

Kinderontvoering

Volgens het hof draagt het 'projectmatige karakter' van deze kinderontvoering bij aan de ernst en strafwaardigheid van de feiten. "De ontvoering van een weerloze peuter, steriel opgezet en uitgevoerd door mensen met een politiële en militaire achtergrond, als een project met een duidelijke missie", aldus de rechtbank.