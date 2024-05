Ajax heeft net als vorig weekend gewonnen, maar het was verre van spectaculair, vooral na de rust. Kale en Kokkie zijn allesbehalve onder de indruk van de wedstrijd, die meer weg had van een middagdutje dan van topvoetbal. "Het was dramatisch", merkt Kale op. Wat houdt de mannen dan nog op de been, tijdens deze zware tijden? Dat Ajax aankomende zondag de laatste wedstrijd van het seizoen speelt.