Damsko aflevering 36: Een spannende zomer

Deze aflevering van Damsko staat volledig in het teken van de Gozers. Na vijf weken de negen buurtbewoners, die café Goos in de Maasstraat hebben overgenomen, te hebben gevolg, volgt nu de climax vlak voor het terrasseizoen begint.

In een van de eerdere afleveringen zagen we hoe de eigenaren, de Gozers zoals ze zichzelf noemen, geen terrasvergunning kregen op het pleintje voor de zaak. Dit terwijl er al jaren een gedoogd terras is. Een afvaardiging van de mannen heeft een afspraak met de stadsdeelvoorzitter om hun zaak te bepleiten.

En een van de andere gozers is druk met proberen te achterhalen wie toch die klagende buurtbewoner is die constant officiële klachten indient tegen het café.

