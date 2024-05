Er kan weer gestemd worden: Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2024 van start

Wat vind jij het mooiste nieuwbouwproject in de stad? Wat vind jij belangrijk aan een woning? Duurzaamheid, de bouwstijl of de prijs? De stembussen van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs zijn weer geopend. Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op hun favoriete nieuwbouwproject via nieuwbouwprijs.nl . De Nieuwbouwprijs is dé publieksprijs voor bouwend en wonend Amsterdam en wordt dit jaar voor de zeventiende keer uitgereikt.

Naast bijzondere bouwstijlen valt dit jaar op dat veel van de genomineerde projecten zijn gebouwd voor specifieke doelgroepen. Zoals Friendswoningen in de Houthavens voor jongeren, op Centrumeiland een project voor mensen met cruciale beroepen en in Noord een nieuw complex voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

AT5 Nieuwbouwprijs woondebat

Nu de stembussen weer open zijn gaan we in het AT5 woondebat verder praten over nieuwbouw in de stad. Wethouder Wonen Reinier Van Dantzig gaat in gesprek met Amsterdammers over nieuwbouwprojecten. Waar moet nieuwbouw aan voldoen? Wat vindt de Amsterdammer belangrijk op het gebied van wonen en hoe krijgen we de woningmarkt in beweging?

Het woondebat is te zien op AT5 op donderdag 16 mei om 20.15.

Stemmen

Bekijk alle tien genomineerde projecten en breng je stem uit op nieuwbouwprijs.nl. Want de Amsterdamse nieuwbouwprijs is een publieksprijs. Architecten en ontwikkelaars kunnen het mooi hebben bedacht maar als Amsterdammer bepaal je zelf wat de mooiste, bijzonderste of belangrijkste nieuwbouw in je stad is. En dat al voor de zeventiende keer.

Zaterdag 8 juni wordt de winnaar bekend gemaakt op AT5.