Amsterdammers over de Europese verkiezingen op 6 juni: "Ik moet me nog inlezen"

Op 6 juni kan gestemd worden voor het Europees parlement. Amsterdammers kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar vertegenwoordigen. Ook is die dag het referendum Hoofdgroenstructuur. Er kan gestemd worden over wat er wel en niet kan in belangrijke groengebieden in Amsterdam. In Amsterdam Informeert spreken we mensen op de markt en Walther van den Berg, die voorzitter is van een stembureau in Zuidoost.

AT5

Walther van de Berg werkt al 20 jaar op een stembureau tijdens de verkiezingen. Hij legt uit waarom we moeten gaan stemmen. "We gaan stemmen zodat we meer invloed krijgen in de werkgelegenheid, de gezondheid en het milieu." Tegelijkertijd met de Europese parlementsverkiezingen kunnen Amsterdammers stemmen of ze voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur zijn.

De meeste mensen die wij spreken zijn nog niet zo bezig met de verkiezingen. "Ik heb ernaar gekeken", vertelt een muzikant op de Dappermarkt. "Maar ik moet me nog meer inlezen en dat is nog niet gebeurd." Haar collega is van mening dat zeker nu de Europese verkiezingen van belang zijn. 'Ik denk dat het heel belangrijk is om Europees met elkaar samen te werken op gebieden als klimaat, migratie en defensie.' Een andere voorbijganger is verheugd over het feit dat er een referendum wordt gehouden over meer groen in de stad. "Dat is wel goed. Het mag hier wel wat groener denk ik." Een marktbezoeker stemt helemaal niet meer. "Het zijn allemaal nakketikkers, ik ben daar niet zo gek op."

AT5

We vragen Walther van den Berg van het stembureau wat volgens hem de reden is dat mensen niet stemmen. "Ik denk dat sommige mensen toch niet de belangrijkheid inzien van elke stemt telt en dat elke stem invloed heeft op de nabije toekomst." Stempas en identiteitsbewijs Om te stemmen heb je een stempas en identiteitsbewijs nodig. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Amsterdammers die geen stempas hebben ontvangen kunnen deze online aanvragen tot 3 juni of hem persoonlijk afhalen bij een Stadsloket tot 5 juni.