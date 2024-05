Studio Buurtbazen: Jonge verslaggevers duiken de wijk in

OBA en AT5 presenteren het nieuwe programma Studio Buurtbazen, waarin jonge verslaggevers van drie verschillende Amsterdamse basisscholen aan de slag gaan met één onderwerp. Deze keer doen de kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool De Nautilus, Polsstok en Poolster verslag over de meest uiteenlopende beroepen in hun wijk.

Wat zijn populaire beroepen in je wijk, wat voor opleiding moet je gedaan hebben voor een bepaald beroep en wat willen kinderen tegenwoordig het liefste worden? Met deze vragen gaan jonge verslaggevers van basisschool Polsstok, De Poolster en De Nautilus op pad. Ze interviewen professionals uit de buurt: van de cameraman en een inlineskater in Zuid tot de slager in Noord.

Lesbrief Studio Buurtbazen heeft speciaal voor docenten een lesbrief ontwikkeld zodat kinderen in de klas aan de slag kunnen met het onderwerp. Download hier de lesbrief en het instructieblad.

Architect en nagelstyliste De vader van verslaggever Ulyana van De Nautilus in de Hoofddorppleinbuurt is architect. Naast gebouwen ontwerpt hij ook lampen die je in elkaar vouwt met stukken papier. In de werkplaats legt hij uit hoe hij te werk gaat en wat er zo mooi is aan zijn vak. ''Het is zo ontzettend leuk om te zien hoe jouw ontwerp voor je ogen werkelijkheid wordt, dat geeft mij een ontzettend leuk gevoel.''

Quote ''Ik vind dat de nagelstudio's echt bij de black people cultuur horen en ook gewoon bij de Bijlmer'' Nagelstyliste Mariana

Romayli en Catteleya van de Polsstok in Zuidoost willen graag nagelstyliste worden. Ze zien genoeg nagelstudio's in hun wijk. Hoe komt dat eigenlijk?, vragen ze nagelstyliste Mariana. ''Ik vind dat de nagelstudio's echt bij de black people cultuur horen en ook gewoon bij de Bijlmer'', aldus Mariana.

Boeken over beroepen Er zijn in de OBA genoeg boeken te vinden over beroepen. Jaade van basisschool De Nautilus las de Lepelsnijder van Marjolijn Hof en vertelt erover in deze boekrecensie.