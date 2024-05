Demonstranten verzamelen zich bij de Stopera voor pro-Palestinamars

Pro-Palestinabetogers zijn van plan om vanavond een mars te lopen vanaf de Stopera richting het hoofdkantoor van Booking.com. Opgeroepen wordt om rond 18.00 uur te verzamelen bij de Stopera voor een sit-in, waarbij de Nakba wordt herdacht. De Nakba ('de catastrofe'), is de periode tussen 1947 en 1949 waarin de staat Israël gerealiseerd werd. In deze periode sloegen honderdduizenden Palestijnen op de vlucht of werden verdreven door het geweld van de Arabisch-Israëlische Oorlog. De Nakba wordt jaarlijks op 15 mei herdacht.

Eerder waren er plannen om vanaf de Stopera richting het Maagdenhuis te lopen, maar die koers is vanmiddag gewijzigd. In plaats daarvan wordt nu opgeroepen om via de Nieuwmarkt naar het hoofdkantoor van Booking.com op het Oosterdokseiland te lopen.

"Last minute beslissing"

"De last minute beslissing om de bestemming en route van de mars te wijzigen is genomen omdat Booking.com vandaag van 18.00 tot 21.00 uur hun grootste jaarlijkse evenement organiseert. Meer dan 800 bedrijfspartners van over de hele wereld zullen aanwezig zijn op hun hoofdkantoor. Deze informatie werd pas gisteren openbaar gemaakt, uit angst voor protesten", zo schrijft de organisatie achter het protest.

"We zullen al hun partners eraan herinneren dat Booking.com medeplichtig is aan Israëlische oorlogsmisdaden. Want tot op de dag van vandaag vermelden ze tientallen accommodaties in Israëlische nederzettingen in Palestina. Met deze praktijk ondersteunen ze de economische levensvatbaarheid en internationale legitimiteit van de nederzettingen. Het beroven van het Palestijnse volk van hun rechtmatige land, bezit en inkomen", zo staat te lezen.

Ook op andere plekken staan demonstraties gepland, voornamelijk op verschillende treinstations verspreid door het land.