Honderden pro-Palestinademonstranten protesteren voor hoofdkantoor Booking.com

In het hoofdkantoor van Booking.com is een bijeenkomst gaande voor honderden zakenpartners van het boekingsplatform. De demonstranten zijn boos dat het boekingsplatform accommodaties vermeldt in Israëlische nederzettingen in Palestina.

"Met deze praktijk ondersteunen ze de economische levensvatbaarheid en internationale legitimiteit van de nederzettingen. Het beroven van het Palestijnse volk van hun rechtmatige land, bezit en inkomen", motiveerde de organisatie achter het protest de keuze om naar het hoofdkantoor te trekken.