Lijstduwers over Europese verkiezingen: "Brussel speelt grotere rol dan je denkt"

Volgende week donderdag, op 6 juni, zijn er voor de tiende keer verkiezingen voor het Europees Parlement. Om te horen waarom we zouden moeten gaan stemmen gingen we langs bij twee Amsterdammers, Hedy d'Ancona en Peter Kwint, die we kennen uit de politiek. d’Ancona werkte in de jaren tachtig voor de PvdA in Brussel en Kwint was voor de SP Tweede Kamerlid en daarvoor gemeenteraadslid in Amsterdam.

De twee lijstduwers zien de Europese samenwerking als iets wat veel invloed heeft op Amsterdammers maar, volgens Kwint kunnen Europese regels ook in de weg zitten. "Voor bijvoorbeeld huurders in Noord, zijn Brusselse regels zoals die over sociale huur echt van groot belang geweest en niet in positieve zin. Dat de sociale huur voor minder mensen bereikbaar is, komt deels door Europese regels."

Wat de EU precies voor hun persoonlijk kunnen betekenen weet niet iedereen meteen. "Het voelt voor mij een beetje als abracadabra allemaal wat er op Europees niveau gebeurt", vertelt een voorbijganger. Voor de een voelt Brussel misschien als ver weg, maar voor de ander is het een gedeelte van de identiteit: "Ik voel me Amsterdammer, Nederlander en Europeaan."

Als we op straat bij winkelcentrum Oostpoort in de Watergraafsmeer aan voorbijgangers vragen wat er op 6 juni gaat gebeuren noemen veel mensen meteen de Europese Verkiezingen.

In haar tijd als Europarlementariër heeft d'Ancona gepleit voor de belangen van Amsterdam als culturele hoofdstad van Europa. Ze heeft een verdragswijziging doorgevoerd van culturele uitwisseling tussen musea en kunstenaars. "In heel Europa is er heel veel strijd nodig om de bijzondere plekken zoals het NDSM te bewaren, in de hoop dat er nog wat over blijft van die gekke rafelranden die je in de stad nodig hebt," voegt Kwint toe.

Naast lijstduwer voor PvdA-GroenLinks is d'Ancona ook vooraanstaand feministe en onderschrijft daarom ook het belang van de EU voor de emancipatie van de vrouw. "Heel veel wetgeving, zeker wetgeving die de discriminatie jegens vrouwen verbiedt, is vanuit Europa gekomen. Wij hadden het dan misschien hier niet zo ver gebracht." De EU heeft dan ook een grote rol gespeeld in het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen beschrijft d'Ancona.

Europees Parlement

Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor het goedkeuren, wijzigen of verwerpen van wetgeving die Europese lidstaten vaak inwerken in hun eigen wetgeving. Verder houdt het Europees Parlement toezicht op andere EU-instellingen zoals de Europese Commissie en hebben zij mede-zeggen over de EU-begroting. Dit is bepalend voor waar het geld aan wordt uitgegeven.

Het parlement komt samen op drie verschillende locaties. Eén keer per maand vergaderen de parlementariërs in het Louise Weiss-gebouw in Straatsburg. De commissies en eventuele extra plenaire zittingen zijn in Brussel en de Secretariaat van het EP (het administratieve gedeelte van het EP) is gevestigd in Luxemburg. Hierdoor reizen de parlementariërs en de dossiers vaak op en neer tussen deze steden, wat veel geld en zorgen kost.

Het Europees Parlement is de enige instelling van de Europese Unie waar burgers voor mogen stemmen. Dit gebeurt elke vijf jaar. Dit jaar is er ruimte voor 720 parlementariërs, waarvan 31 Nederlanders. Dit zijn er vijf meer dan bij de vorige verkiezingen in 2019, vanwege de Brexit en de groei van de Nederlandse bevolking.

6 juni kunnen Nederlanders hun voorkeurstemmen uitbrengen voor een kandidaat van een bepaalde politieke partij. De kandidaten met de meeste stemmen hebben de grootste kans om verkozen te worden. De gekozen parlementariërs komen in één van de zeven fracties die verenigd zijn aan de hand van politieke overtuiging.