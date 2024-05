Nachtwerkzaamheden Gooiseweg: "Het is 's nachts wat gemoedelijker"

Deze week een speciale aflevering van Het Verkeer. We nemen een kijkje bij de nachtwerkzaamheden op de Gooiseweg. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt tussen de A10 en Daalwijkdreef.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen worden de de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. "'s Nachts is ook beter voor de aannemer", legt omgevingsmanager Xandra Alvares uit. "Dan kan hij zijn werk beter en veiliger uitvoeren." Om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen moet eerst de deklaag (de bovenste laag waar je overheen rijdt) worden verwijderd. Dit verwijderen noemen ze frezen en wordt dan ook uitgevoerd met een frees. "De onderlaag wordt einde van de week voorzien van een nieuwe deklaag", vertelt projectleider Jerry Kolf.

Het frezen is teamwork tussen de freesmachinist en een vrachtwagenchauffeur. Het gefreesde asfalt wordt opgevangen in een vrachtwagen waarna het wordt weggebracht om gerecycled te worden. "Ik rij voor de frees. Als hij één keer toetert moet ik naar voren, als ie nog een keer toetert moet ik stoppen", legt de vrachtwagenchauffeur uit. En of dit dan de hele nacht door zo gaat? "De hele nacht door ja, ja..."

De werkmannen merken het verschil tussen werken overdag of 's nachts wel. "Het is 's nachts wat gemoedelijker. In de ochtend en middag zit je er net wat strakker in, in de nacht hangt er net een wat positievere vibe", vertelt Kolf.

"De buurt zal last hebben van het geluid van de machines", vertelt Alvares. De werkzaamheden duren van 21.00 tot 5.00 uur in de morgen. Elke ochtend vanaf 5.00 uur is de weg weer toegankelijk voor het verkeer.