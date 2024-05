Roelvink traint voor tropisch Toppers-concert: "Misschien wel alle vier in gele zwembroek"

Een langgekoesterde droom van Dries Roelvink wordt eindelijk werkelijkheid. Donderdag werd duidelijk dat de volkszanger een gastoptreden zal geven bij de Toppers in Concert. "Ze zochten iemand die op dit moment hot is."

In een strak wit T-shirt en met nauwkeurig naar achteren gekamd haar traint Dries in de sportschool. Hoewel Dries elke dag wel even aan zijn gezondheid werkt is hij nu extra scherp: "50.000 man in een kolkende Arena maak je niet elke dag mee, dit is het grootste event in Nederland."

Na optredens in het Concertgebouw en Carré is dit een kroon op het werk van Roelvink. Dertien jaar geleden deed hij al een gooi naar naar het lidmaatschap van de Toppers. Toen mocht hij niet meedoen. Volgens "oppertopper" René Froger was Dries er nog niet klaar voor: "René heeft een heel goed gevoel voor wat hot is, en dat ben ik nu."

De grote vraag is natuurlijk; wat dragen de Toppers deze 'Club Tropicana Edition'? Gerard Joling stelde voor om de gele zwembroek uit de kast te halen, een outfit waar Roelvink om bekend staat. Maar dat ziet Dries alleen zitten als iedereen er een aan doet. Op de vraag of hij zijn zwembroek nog past antwoord hij glunderend: "Ik weeg al veertig jaar hetzelfde, dat kan je van sommige Toppers niet zeggen". Hoe hij er morgen uit komt te zien is nog een verrassing, voor veren en een boa staat hij wel open.