Valse jaarcijfers en nepcontracten: politie houdt tien mensen aan voor hypotheekfraude

De politie heeft in een groot onderzoek naar hypotheekfraude tien mensen gearresteerd. Het tiental was naast de fraude ook betrokken bij witwassen en oplichting. De gearresteerden variëren in de leeftijd van 23 tot 45 jaar oud en hadden allemaal een baan in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseurs.

De politie kwam de groep op het spoor nadat zij een tip binnenkregen uit een onderzoek van de Rotterdamse politie over de invoer van cocaïne via de haven en over een 'verdachte vastgoedtransactie'. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de hoofdverdachte, een 40-jarige Amsterdammer met een makelaarskantoor, het mogelijk maakte dat er op een grote schaal hypotheekfraude kon worden gepleegd. Dat deed hij met het vervalsen van inkomensgegevens, het knoeien met jaarcijfers en het maken van contracten voor fictieve werknemers. De man, met een eigen vastgoedportefeuille waar vooral arbeidsmigranten gebruik van maakten, heeft volgens de politie een aansturende 'sleutelrol' in de fraudezaak. Volgens de politie heeft de man er een 'groot financieel' gewin aan heeft gehad. Uit verder onderzoek moet blijken om hoeveel geld het precies gaat.

Zeven kluizen doorzocht Na de aanhoudingen van het tiental heeft de politie negen locaties in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam doorzocht. Het ging om vier woningen en vijf bedrijfspanden die van de verdachten waren. Het gaat om makelaars-, hypotheekadvies- en administratiekantoren. Ook werden zeven kluizen die de verdachten hadden bij De Nederlandse Kluis doorzocht. Bij een van de panden waar de politie onderzoek heeft gedaan ging in november van vorig jaar een explosief af. Bij de doorzoekingen is contant geld en waardevolle goederen, zoals horloges en sieraden, in beslag genomen. Ook hebben de agenten administratie van de bedrijven meegenomen voor het onderzoek. Dat onderzoek is nog altijd in volle gang en de politie sluit daarom meerdere aanhoudingen niet uit. Alle verdachten zijn sinds gisteren op vrije voeten, maar zijn nog blijven wel verdacht in de zaak.