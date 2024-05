UvA-gebouw op Kloveniersburgwal vanochtend 'signalen' uit voorzorg gesloten

Het UvA-gebouw het Bushuis, en daarmee ook het Oost-Indisch Huis, was vanochtend op last van de faculteit Geesteswetenschappen uit voorzorg gesloten. De faculteit kreeg 'signalen' binnen waarna er werd besloten dat deur op slot moest.

Om wat voor signalen het ging waardoor de faculteit tot het besluit is gekomen, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de UvA laat weten daar op dit moment geen informatie over te kunnen geven. Wel laat hij weten dat het om een besluit vanuit de faculteit zelf gaat. Aan het begin van de middag ging het gebouw weer open.

Vorige week werd zo'n kleine 200 meter verderop het Binnengasthuisterrein bezet door demonstranten die eisten dat de UvA haar samenwerkingsverbanden met Israëlische instellingen stopzet. Het terrein werd vorige week woensdag ontruimd door de ME. Volgens de UvA zorgden de bezettingacties, ook op het Roeterseiland, voor 1,5 miljoen euro aan schade. Of het Bushuis uit angst voor een nieuwe bezetting gesloten is, is niet duidelijk. Vandaag wordt er wel op de VU-campus in Zuid een 'walk-out' georganiseerd.

