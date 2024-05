Werkzaamheden aan Leidsestraat: "Tram wordt omgeleid tot augustus"

Deze week zijn we met Het Verkeer in hartje Centrum. Op de Leidsestraat worden de leidingen vervangen en ook de trambaan is toe aan een renovatie.

AT5

GVB, Liander en Waternet zijn alle drie bezig op de Leidsestraat. "GVB is het spoor in de bocht Leidseplein naar de Prinsengracht aan het vervangen", vertelt projectleider Michel van Galen. "Liander is de leidingen rond de brug aan het vervangen en Waternet gaat de rioolleidingen vervangen."

Quote "In Amsterdam worden de straten fantastisch onderhouden" Voorbijganger

De buurt is verdeeld over de werkzaamheden. "Ik heb er niet zo veel last van, alleen de tram rijdt nu niet", geeft een buurtbewoner aan. Een vrouw die langsloopt, is juist blij met de werkzaamheden. "In Amsterdam worden de straten fantastisch onderhouden", vertelt ze. Voor anderen zijn de werkzaamheden wel vervelend. "Geluidsoverlast en je kan er niet makkelijk langs", vertelt een man.

AT5

De uitdaging is vooral de drukte, legt Van Galen uit. "We hebben zowel auto's, voetgangers, fietsers, de politie, alles wat je kan bedenken, probeert hier door de straat te gaan. Het doel dat wij vooral hebben is de buurt tevreden te houden." Gevolgen voor het verkeer Om te zorgen dat zo min mogelijk mensen last hebben van het werk, worden de werkzaamheden in acht fases gedaan. Dit betekent wel dat de verkeerssituatie per fase verandert. "Voetgangers kunnen over de straat blijven lopen en de winkels blijven ook beschikbaar", vertelt Van Galen. "De tram volgt een omleidingsroute tot 2 augustus." Eind augustus zijn de werkzaamheden afgerond.