Politie zoekt drie verdachten, waaronder man in AH-kleding, voor woningoverval

De politie is op zoek naar drie verdachten die een woning aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West overvallen zouden hebben. Eén van de mannen zou dat in Albert Heijn-kleding hebben gedaan.

De bewoner van de woning belde om 12.00 uur de politie. Dat deed hij kort nadat de overvallers weg waren. De politie vermoedt dat de mannen ongeveer een uur eerder de woning waren binnengedrongen, maar een politiewoordvoerder benadrukt dat het slachtoffer daarover nog gehoord moet worden.

Voor de woningoverval is nog niemand aangehouden. De politie is daarom op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven. Het is nog niet duidelijk of de drie verdachten zich als nep bezorgers hadden voorgedaan.

De woordvoerder laat weten dat het slachtoffer niet gewond is geraakt. Of de overvallers iets uit de woning hebben meegenomen, is nog onduidelijk.