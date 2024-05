Zeven demonstranten volgende week voor rechter na bezetting Binnengasthuisterrein

Van de zeven verdachten die volgende week terechtstaan is van drie nog altijd de identiteit niet bekend. De verdachten van wie de identiteit wel bekend is, zijn tussen de 22 en 32 jaar oud.

Doodsbedreiging

Een van hen, een 24-jarige in Spanje wonende man, moet zich verantwoorden voor het bedreigen van agenten. "You will regret this. Motherfuckers! If i see you on the streets, i will kill you. I will slit your throat if i see you on the streets. I will remember you motherfuckers", aldus de demonstrant.

De andere verdachten staan terecht voor het gebruik van geweld richting de ME, ook de drie onbekenden. Zij worden verdacht van het gooien stenen en het leegspuiten van een brandblusser toen de ME de barricade probeerde te doorbreken. De derde onbekende zou agenten hebben geslagen en geschopt en ze hebben bekogeld met stenen, brandblussers en verfbommen.

De verdachten waar de naam en leeftijd wel van bekend is staan terecht voor dezelfde soort acties. Opvallend is dat een van hen, een 22-jarige Chileen die in Amsterdam woont, een fles heeft gegooid naar de politie met 'een onbekend gebleven vloeistof'.

Al drie voor de rechter

Gisteren stonden de eerste drie demonstranten voor de rechter. De 'snelle zaken', waar normaal gesproken 25 minuten voor wordt gerekend, duurden bij elkaar meer dan vijf uur. Toby B. (22), Hamza A. (33) en Simeon H. (30) moesten zich verantwoorden voor, volgens het Openbaar Ministerie, het gebruik van tegen de politie door te gooien en slaan met stokken, vuurwerk en stenen.

B. werd veroordeeld tot een celstraf van twee maanden voor het gebruik van geweld tegen de politie. Wel wordt zijn al gezeten anderhalve week afgetrokken van de straf. A. werd gisteren door de rechtbank vrijgesproken, omdat op beelden te zien was dat hij niet de stenen gooide. De zaak tegen H. werd uitgesteld omdat er volgens zijn advocaat meer getuigen moesten worden gehoord.