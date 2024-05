"Man die aangehouden werd voor vernielingen UvA is Palestijnse asielzoeker"

De man die maandagavond op de Dam werd aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging in het ABC-gebouw van de UvA, is een asielzoeker uit Palestina. Dat vertelt de advocaat van de verdachte aan de NOS .

De man wordt ervan verdacht degene te zijn die - gemaskerd en in het zwart gekleed - onder meer een telefoon kapotsloeg. Later op de dag werd hij aangehouden door agenten die hem herkenden.

De verdachte ontkent degene te zijn die op de beelden te zien is. Volgens zijn advocaat heeft hij het gevoel dat de politie hem bij de aanhouding 'willekeurig uitkoos'.

De advocaat vertelt daarnaast dat de man zelf ook heeft gestudeerd en vaker op de UvA kwam om voorlichting te geven. Naast de actie bij het ABC-gebouw was hij ook bij andere demonstraties aanwezig.

Hij woonde ook eerdere demonstraties bij de UvA bij, zoals afgelopen maandag, toen het ABC-gebouw werd bezet. De man was toen inderdaad in het zwart gekleed, bevestigt zijn advocaat. Volgens hem was dat om onherkenbaar te blijven uit angst voor eventuele gevolgen van het bijwonen van de demonstratie, maar niet om vernielingen te kunnen aanrichten. De advocaat zegt niet te weten wie de vandalen dan wel zijn.