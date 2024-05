Wel of niet doorgeven aan de kinderen? Hét dilemma van familiebedrijven

Er zijn steeds minder echte familiezaken in de stad. Ondernemen in de stad is steeds ingewikkelder is en mede daarom is het vinden van een opvolger vaak ook lastiger. Waarom geeft de één de zaak door, maar de ander niet? En wat zijn de overwegingen die om de hoek komen kijken? We bespreken het met twee eigenaren op de Albert Cuyp.

Bij Martin en Sharon Colmans zit het wat anders. Hun antiekzaak zit ook op de Albert Cuyp. Martin Colmans nam de zaak - toen nog op een andere locatie - over van de oude eigenaar. Inmiddels is zijn zoon Sharon er als eigenaar bijgekomen, maar het grote probleem; de zaak stopt aan het eind van dit jaar. Want een opvolger is er niet meer, Sharons kinderen nemen de zaak niet over. Online gaat het wel door, "maar dat is wel echt iets anders."

Sharon van Vessem heeft een stoffenzaak op de Albert Cuyp. Haar opa begon de zaak als marktkraam, haar vader maakte er een winkel van en zij breidt het al jaren uit nu het haar winkel is. "Ik voel me hier echt thuis, ik ben hier opgegroeid", vertelt ze. Dochter Livia werkt in de winkel van haar moeder en hoopt - als ze een studie heeft gedaan - de zaak van haar moeder over te nemen: "Ik leer nu al van alles, en doe de sociale media."

"Het is heel jammer", zo vindt Martin. "Het liefst zie je dat de zaak nog jarenlang blijft bestaan." Maar naast dat de kinderen het niet willen, twijfelt zijn zoon Sharon ook of hij het wel aan de derde generatie zou wíllen geven. "Ik wil het ze niet aandoen, regels veranderen, een onderneming in de stad is niet meer zo makkelijk."

En dat ziet ook naamgenoot Sharon uit de stoffenzaak: "Ik vraag me toch af of je dit je dochter wel moet meegeven. Het lijkt misschien heel makkelijk, maar met allemaal personeel zadel je iemand wel met heel veel moeilijkheden op." Maar ze is ook reëel. Want als dit is wat Livia wil dan mag ze haar niet in de weg zitten, vindt ze. Haar dochter gaat een opleiding in modemanagement doen om daarna de zaak over te kunnen nemen.

"Ik ga online door in het klein", vertelt meubelman Sharon. "Maar dat is dus met alleen kleine spullen, niet de grote meubels die we nu verkopen." En dat online uitbreiden ziet ook Livia als haar toekomst: "Ik doe nu al de social media, dat wil ik uitbreiden. Want dan kunnen we de jonge meiden ook bereiken die nog hun hele leven bij ons komen winkelen."