Kleine Pro-palestinademonstratie op de VU verliep vreedzaam: "We hopen op dialoog"

Opnieuw een Pro-Palestinademonstratie op de universiteit vandaag. Dit keer ging het om een zittende demonstratie op de VU. De VU had extra beveiligingsmaatregelen genomen, maar het protest verliep vreedzaam.

De zittende demonstratie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze hebben drie duidelijk eisen aan het bestuur van de VU. "We willen volledige transparantie van de banden die de VU heeft, we willen een boycot met Israëlische instituten die medeplichtig zijn aan genocide en apartheid en we willen een garantie van het demonstratierecht op een veilige manier", vertelt een student.

VU-medewerkers begeleidden het protest. Allemaal om het zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen. Want, escalatie zoals afgelopen week op de UvA wil men voorkomen. "Ik denk dat de onveilige sfeer ontstaan is, doordat er maandenlang te weinig ruimte is gelaten aan staf en studenten om zich te laten horen en uit te spreken", aldus een student.

Extra veiligheidsmaatregelen

De demonstratie op de VU is overduidelijk kleinschaliger dan het protest afgelopen maandag bij de UvA. Toch nam de universiteit geen halve maatregelen en zette voorafgaand al in op extra beveiliging. Zo konden studenten vandaag bij de ingang gevraagd worden naar hun studentenkaart.