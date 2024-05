Joods en islamitisch raadslid over UvA-protesten: "Vind nuance, ontmoet en praat met elkaar"

De spanningen in de stad kwamen vorige en deze week tot hun hoogtepunt met de bezettingen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het aansluitende politieoptreden. Inmiddels praten het bestuur van de UvA en de demonstranten niet meer met elkaar. "Het is tijd dat er een openhartig gesprek komt tussen het UvA-bestuur en de studentenorganisaties", bepleit Sheher Khan (Denk) samen met Itay Garmy (Volt) in AT5's Park Politiek. Het islamitische en Joodse raadslid staan open om bij die gesprekken een rol te spelen.

Khan en Garmy leerden elkaar kennen in de Amsterdamse gemeenteraad en werkten begin vorig jaar aan het initiatiefvoorstel 'Bekend maakt Bemind'. Kort samengevat hopen de twee raadsleden dat door hun voorstel mensen juist in tijden als het moeilijk is elkaar opzoeken, om zo de polarisatie te doorbreken.

Maar toen werd het 7 oktober er pleegde Hamas een aanslag op Israël en voert dat land sindsdien een oorlog in Gaza. Het conflict in het Midden-Oosten heeft enorme weerslag op de stad, die vorige week tot een kookpunt kwam met de studentenprotesten en de ongeregeldheden in de stad. Studenten bezetten UvA-gebouwen en wierpen barricades op: het liep uit tot confrontaties met de politie.

Het voorstel van Khan en Garmy is sinds 7 oktober actueler dan ooit. Hoe heeft het conflict tussen Israël en Hamas invloed gehad op Khan en Garmy en hun voorstel? En nu de stad onder hoogspanning staat: hoe zoek je elkaar juist op?

Bekijk hierboven de hele uitzending van AT5's Park Politiek, waarin de twee raadsleden over hun plan praten.