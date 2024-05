Ajax Vrouwen winnen beker met ruime overwinning op Fortuna Sittard

De Ajax Vrouwen hebben vanmiddag ten koste van Fortuna Sittard de beker gepakt. Na een weinig enerverende (en doelpuntloze) eerste helft bleek het venijn van de wedstrijd in de staart te zitten. In Tilburg werd het uiteindelijk 3-1 voor de Amsterdammers.

Ajax Vrouwen zette zich dit seizoen in de Champions League op de kaart, maar strijd om het landskampioenschap draaide uit op een teleurstelling. De ploeg van Suzanne Bakker werd in de competitie tweede achter FC Twente.

In de bekerfinale kreeg Ajax de kans om toch nog een prijs aan het seizoen over te houden. Dan moest er wel gewonnen van Fortuna Sittard. De Limburgse club die in de eredivisie als vierde was geëindigd.

Kansen onbenut

Ajax begon veel sterker aan de finale dan Fortuna, die in het Koning Willem II-stadion in Tilburg gespeeld werd. De ploeg liet een paar grote kansen liggen, waardoor Fortuna in de wedstrijd bleef.

Doelpunten vielen pas in de tweede helft, waar Ajax opnieuw sterker aan begon dan Fortuna. Dit keer werd dat wel uitgedrukt in goals. Nadat verdediger Myrthe Morrees de bal op haar hand kreeg, kon Nadine Noordam uit een penalty raakschieten: 1-0. Binnen 4 minuten verdubbelde Rosa van Gool die score.

Fans van Fortuna hoefden daarna niet lang op de aansluitingstreffer te wachten. Met een droge afstandsknal bracht Féli Delacauw 25 minuten voor tijd de stand op 2-1.

Zes keer de beker

Daarna volgde een spannende fase waarin ook Fortuna een aantal mogelijkheden kreeg om gelijk te maken. Uiteindelijk was het Ajax dat er 3-1 van maakte. De treffer kwam op naam van Bente Jansen, die met een schijnbeweging een verdediger uitkapte en vervolgens met rechts binnenschoot.

Dat doelpunt zou uiteindelijk ook de eindstand bepalen, waardoor de Ajax Vrouwen voor de zesde keer in de geschiedenis de beker winnen.