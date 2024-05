Centrum nl Bewoners voorzichtig positief over aanpak binnenstadfile: "Men is op de goede weg"

De gevreesde file in de binnenstad was dit Pinksterweekend minder lang dan voorgaande jaren. Vermoedelijk heeft dat te maken met de verkeersregelaars die de gemeente op drukke dagen inzet.

Zo worden automobilisten op de Damstraat tegengehouden, zodat ze de garage bij de Bijenkorf niet meer via de Wallen kunnen bereiken. Ook staan er rond de Stopera borden met de tekst: 'geen doorgaand verkeer tussen 11.00 uur en 18.00 uur' met de datum van de Pinksterdagen.

De Bijenkorfgarage AT5

Drukte in de Warmoesstraat AT5

Verkeer kan ondanks borden door AT5

In de praktijk bleek het verkeer vandaag het grootste deel van de dag bij de Stopera wel gewoon door te kunnen rijden: de verkeersregelaars met pionnen worden pas ingezet als de gemeente het echt te druk vindt worden. Hoewel de route dus lang niet altijd dicht is voor doorgaand verkeer, zien bewoners wel dat het qua verkeer de laatste maanden rustiger in de binnenstad is.



"Ik ben heel bij", zegt een van hen. "Omdat het heel vervelend is om altijd in de file te staan als je naar huis wil. Ik woon hier echt in de buurt en dat in de file staan komt bijna niet meer voor." Winkeleigenaar en bewoner Theodoor van Boven: "Ik ben voorzichtig met complimenten, ik vind dat men op de goede weg is." Van Boven vindt namelijk dat het door de omleiding op de Damstraat wel soms erg druk is in de Warmoesstraat. Ook wil hij dat de eigenaar van de Bijenkorfgarage, Q-Park, verkeersregelaars inzet rond de garage. Zij zouden automobilisten erop kunnen wijzen dat ze ook via het Beursplein kunnen omrijden, zodat ze niet in de file richting het Damrak staan. Verder hoopt hij dat er gekeken wordt naar de verkeerssituatie vlak bij de garage, waar stromen fietsers en voetgangers bij elkaar komen en ook een zebrapad ligt.

De omrij-route vanaf de Damstraat had ook het gevolg dat sommige toeristen pas op het laatste moment doorhadden dat ze de garage niet meer konden bereiken. Zij maakten daardoor na de Warmoesstraat plotseling een draai die eigenlijk niet toegestaan is. "Sorry daarvoor. Maar het was mijn enige optie, volgens mij", zei een van hen. De gemeente is nog niet klaar met de aanpak van de file. Later dit jaar wordt er bijvoorbeeld nog een digitaal bord bij de Stopera geplaatst dat aangeeft hoe lang automobilisten in de file staan.