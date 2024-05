Slecht ter been, maar toch stemmen? Nieuw initiatief pendelt ouderen naar stemlokaal

Een nieuw initiatief brengt ouderen die 6 juni willen stemmen voor de Europese verkiezingen, maar dat fysiek niet of lastig kunnen, per duofiets bij het dichtstbijzijnde stemlokaal. "Doodzonde als mensen slecht ter been zijn en daardoor niks kunnen", klinkt het vanuit de bedenkers van Fietsmaatjes in het Westerpark.

Fietsmaatjes brengt mensen die er graag op uit gaan, maar dat niet meer zelfstandig kunnen, in contact met vrijwilligers. Eén van die plaatselijke initiatieven is Fietsmaatjes Amsterdam Westerpark.

"Daar werken we pas net met het aanbieden van duofiets-uitjes", zegt vrijwilliger Heleen Meijer. Ze is één van de acht lokale vrijwilligers die voornamelijk ouderen in contact brengt met fanatieke fietsers. "Zodat iedereen die dat wilt de wind in zijn of haar haren kan voelen en op stap kan gaan. Binnen zitten is voor niemand leuk."

Vooral bij verpleeghuizen, woonzorgcentra en buurtgroepen staan geregeld van zulke duofietsen - veelal elektrisch - die soms niet of nauwelijks worden gebruikt. "Hoe mooi is het dat we die allemaal inzetten en iedereen met elkaar verbinden?"

'Doodzonde'

Zelf is Meijer ook nog vrijwilliger op een stembureau. In aanloop naar de Europese Verkiezingen en het referendum over de groenplannen in Amsterdam - beiden op 6 juni - bedacht ze daarom de duofiets ook in te zetten voor pendeldiensten. "Het is namelijk doodzonde als mensen graag willen stemmen, maar door fysieke ongemakken niet naar een stemlokaal kunnen. Dit is wat ons betreft dé oplossing."