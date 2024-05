Het licht gaat 's nachts uit in het Vliegenbos

Het is een volgende stap in een al langer lopende proef in het bos. Vanaf eind maart werd de verlichting al gedimd. Maar een meerderheid van bewoners gaf in een bijeenkomst aan dat ze het geen probleem zouden vinden als tussen 23.00 en 5.00 uur alle lichten uitgaan.

Daarom gaat de gemeente over tot het uitzetten van de lampen. "Licht uit is goed voor de natuur", zo klinkt het. Verder willen ze dat "de dieren die er leven een beter leven hebben". Na de proefperiode kijkt de gemeente wat het specifieke effect op de natuur is geweest.

'Eerste stap, maar niet voldoende'

Ronald Hooft, voorzitter van Stichting W.H. Vliegenbos, strijdt al langere tijd voor het "donker en groener maken van het bos". Uit onderzoek blijkt dat met name dieren profiteren van een donkere omgeving. "Geen licht betekent duisternis en rust. Goed voor de biodiversiteit van fauna, zoals kleine zoogdieren, vogels en insecten."

Er heerst voorzichtig optimisme bij Hooft, want hij omschrijft dit zeker als een goede eerste stap, maar ziet toch een aantal mitsen en maren. "Lichten uit is prima, maar we hebben altijd gezegd: investeer in natuurvriendelijke verlichting die werkt op sensoren. Dan heb je ook direct de sociale veiligheid geregeld voor als mensen het park - zo midden in de stad - toch bezoeken."

Vos gespot

"Zometeen struikelt er iemand over zijn veters", grapt de stichtingsvoorzitter. "Daarnaast: hoe wordt objectief getoetst of deze proef inderdaad bijdraagt aan de biodiversiteit? Want er is niet echt een nulmeting. Dat is dus onduidelijk."

In de buurt van het bos werd eind vorig jaar nog een vos gespot door een voorbijganger. Op beelden was te zien dat de vos langs het fietspad aan de Meeuwenlaan het park in loopt.