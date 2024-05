Op deze plekken wil de gemeente windmolens plaatsen

De gebieden waarin de gemeente een of meerdere windturbines wil gaan bouwen zijn het Westelijk Havengebied, de Diemerscheg, Weesperkarspel-Gein en de zuidoostelijke kant van de Gaasperplas.

De gemeente heeft bij het kiezen van de gebieden naar eigen zeggen goed gekeken naar de gevolgen die de turbines op de omgeving hebben, zoals geluid en slagschaduw. Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk windmolens in de haven te plaatsen. Op die plek zijn de gevolgen voor mens en natuur volgens de gemeente het kleinst, aldus de gemeente.

'Cruciaal'

Wethouder Groot Wassink (Duurzaamheid) noemt het aanwijzen van de gebieden een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat we in de toekomst gebruikmaken van schone en duurzame energie: "Windenergie is cruciaal om dit doel te halen. De locaties zijn met veel zorg mens, natuur en milieu uitgekozen", aldus de wethouder.

In de stad staan nu 28 windmolens. In totaal wekken die 75 megawatt stroom op. In het klimaatakkoord staat dat dat over zes jaar 70 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland uit hernieuwbare energiebronnen moet komen. Uiteindelijk zal dan 127 megawatt windenergie worden opgewekt. Daarmee kunnen 147.000 huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien, aldus de gemeente.

Momenteel zijn al vergunningen verleend voor vier windturbines aan de Westpoortweg en ook aan de Noorder IJ-plas komen windmolens. Om aan de doelen te voldoen moeten er, afhankelijk van de hoogte, nog zo'n vier tot acht windturbines bij.

Weerstand

De komst van windmolens zorgt doorgaans voor veel weerstand. Zo waren omwonenden van de Noorder IJ-plas eerder dit jaar niet te spreken over de gang van zaken bij de komst van een windmolen.

Toen duidelijk werd dat de komst van drie windmolens op die plek niet doorging, deden investeerders gelijk aan aanvraag voor de komst van één winmolen, tot frustratie van de bewoners: "Wat we ook zeggen, ze doen het toch", klonk het toen.

De plannen voor de nieuwe windmolens kunnen nu worden ingezien. Wethouder Groot Wassink zegt uit te kijken naar de reacties.