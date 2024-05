Personeelstekort en onnodige belletjes: meldkamer ambulancezorg onder druk

De verpleegkundigen van de meldkamer ambulancezorg hebben hun handen vol. Niet alleen zijn ze onderbezet, ook zijn meer dan de helft van de meldingen die binnenkomen totaal niet urgent. Opvallend is het aantal bellende toeristen dat een plakje spacecake, een stevige joint of iets soortgelijks naar binnen heeft gewerkt: "Ze denken dat ze dood gaan."

Je zou denken dat het inmiddels bekend is. Bel noodnummer 112 alleen 'in levensbedreigende situaties'. Toch zijn de Amsterdamse centralisten van de ambulance, politie en brandweer veel tijd kwijt aan meldingen die niet om direct ingrijpen vragen. "Zoals oudere mensen die bellen omdat de medicijnen op zijn", noemt verpleegkundig centralist Kim Groot als voorbeeld.

Vorig jaar kreeg de Amsterdamse meldkamer 218.371 keer een telefoontje, een stijging van bijna 33.000 in vergelijking met het jaar daarvoor. Gemiddeld nemen de verpleegkundigen van de meldkamer tussen de vijftig en zestig belletjes per dag aan. Waardoor de werkdruk vrij hoog ligt. Dat een groot gedeelte van de belletjes onnodig is, helpt dan niet mee.

Spacende toeristen

Een opvallend aantal van die belletjes zijn drugsgerelateerd. Het zijn veelal toeristen die verschillende middelen gebruiken en zich rot schrikken van de effecten. "Dan moeten we uitleggen dat het best wel wat effecten geeft. Ze bellen omdat ze in paniek zijn en het gevoel hebben dat ze doodgaan,"zo legt teammanager Sandy Enting Boot uit.

Klachten die veel voorkomen zijn kortademigheid, misselijkheid, overgeven en hartkloppingen. "Dat zijn verschijnselen die erbij horen," aldus centralist Groot. Er hangt een toerist aan de lijn die spacecake gegeten heeft. Groot legt in het Engels uit dat de beller het gewoon even moet uitzitten. 'Het is nu niet nodig om een ambulance te sturen'.