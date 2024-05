Politie waarschuwt voor parkeerautomaten met valse 'betaal hier' QR-codes: "Trap er niet in!"

Parkeren in de stad is al duur, maar als je ook nog eens wordt opgelicht is het echt van een koude kermis thuiskomen. De politie waarschuwt voor parkeerautomaten met een 'scan en betaal' QR-code. Een parkeerkaartje krijg je namelijk niet, maar je geeft wel oplichters toegang tot jouw creditcard.

Op het gedeelte van de parkeerautomaat waar je normaal gesproken je telefoon of pinpas legt om draadloos te betalen hangt nu een QR-code. "Scan & pay", staat ernaast. De politie kreeg het vandaag te horen van een melder die de code had gespot op een automaat in de Servaes Noutsstraat in De Pijp.

In de straat betaal je tussen 09.00 en 00.00 uur 6,50 euro per uur, maar wie denkt met het scannen en betalen dat geregeld te hebben, zit goed mis. Je komt na het scannen van de QR-code namelijk op een site terecht van 'Easypark', een bekende parkeerapp. Echter is de site niet van de parkeerbeheerder, maar van oplichters. Er wordt gevraagd om je creditcardgegevens, waardoor je oplichters toegang hebben tot je kaart.

De politie laat weten dat de sticker op meerdere parkeerautomaten is geplakt. Ze vragen mensen die zo'n sticker op een automaat zien om het te melden. Ook slachtoffers van de oplichtingstruc wordt gevraagd zich te melden. De politie doet onderzoek naar wie de stickers heeft opgeplakt.