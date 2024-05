Vredeseenheid van politie ingezet bij pro-Palestina-demonstraties: "Eerst contact leggen"

Communicatie als middel voor de-escalatie. Dat is waar het vredeseenheidsteam van de politie zich op richt bij bijvoorbeeld demonstraties. Afgelopen weken was deze afdeling veelvuldig aanwezig bij de pro-Palestina-demonstraties. Door middel van de dialoog proberen ze de demonstraties in goede banen te leiden. Toch ervaren lang niet alle demonstranten dit niet als werkzaam: "Hoe vaak wij ook hebben verteld over onze manier van protesteren, de reactie erop is alleen maar geweld. Dus vrede voelen wij niet."

"Free, free Palestine", klinkt het over het volleybalveld achter de VU. Karim Arsalan wandelt, samen met zijn collega's van de vredeseenheid, over het terrein. Hij groet de demonstranten en gaat het gesprek aan. "U bent er elk protest", zegt een van de bezoekers. Dat blijkt ook zo te zijn. De afgelopen weken was Arsalan samen met collega's bij meerdere demonstraties aanwezig: "Wij leggen aan de voorkant contact met de demonstranten. Het is een grondrecht, dus iedereen mag demonstreren. En als het gaat op een normale manier, een rustige manier, dan zijn we uiteindelijk degene die faciliteren en ondersteunen."

De vredeseenheid bij de demonstratie bij het hoofdkantoor van Booking - AT5

"We hebben het ervaren als een poging om oppervlakkig een gevoel van vrede te creëren, waar daadwerkelijk het geweld van de politie, op een paar minuten afstand is", zegt Zep van de Visse. Vanuit Amsterdam Encampment, ging Van de Visse de afgelopen weken meerdere keren het gesprek aan met de politie en hij ziet de inzet van de vredeseenheid niet als een meerwaarde. "Wat we zeggen tegen de vredeseenheid leek niet gehoord te worden door de ME, dus heeft het weinig de=escalatie gegeven." Arsalan weerspreekt dit: "Wij zijn de ogen en de oren van de driehoek en geven door hoe het gaat in zo'n demonstratie". De bevindingen van de vredeseenheid wordt doorgegeven en o.a. vanuit daar worden er beslissingen gemaakt door de driehoek. "Als wij niet meer in verbinding zijn, dan kan het zijn dat de driehoek een ander besluit neemt."

Quote "Als wij niet meer in verbinding zijn, dan kan het zijn dat de driehoek een ander besluit neemt" Karim Arsalan - Vredeseenheid politie

Dat betekent dat er ook na gesprek met de vredeseenheid, hardhandig door de ME kan worden ingegrepen. Zoals gebeurde op het Roeterseiland en bij de bezetting van de Oudemanhuispoort. "Er zijn aantal groepen die naast de studenten, de demonstratie kapen en dan gebeuren er dingen waar ik geen invloed op heb als vredeseenheid. Dan heeft het geen zin om daar te blijven staan, dan moet je optreden", vertelt Arsalan.

De vredeseenheid in gesprek tijdens een demonstratie bij de VU. - AT5

Dat ook de vredeseenheid soms zelf moet ingrijpen blijkt als vrijdagmiddag opnieuw demonstranten zich verzamelen rondom de Oudemanhuispoort. Als de demonstranten niet de aanwijzingen van de agenten opvolgen wordt het even onvriendelijk en grijpen meerdere agenten naar de wapenstok. Verschillende demonstranten krijgen klappen. De politie laat na afloop aan AT5 weten dat vredeseenheid voor verbinding is en het liefst in contact wil blijven met de demonstranten, maar in uitzonderlijke gevallen moet ingrijpen. Zo heeft volgens de woordvoerder het ingrijpen bij deze demonstratie ervoor gezorgd dat het Binnengasthuisterrein niet is bezet. De demonstranten zijn volgens Van de Visse voorlopig niet van plan te stoppen met de demonstraties: "Mensen zijn bereid om desnoods verwond te worden om te proberen het bestuur te overtuigen om banden te verbreken. Want zo belangrijk vinden ze het dat die genocide wordt gestopt."