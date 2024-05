Zeven woningen gekraakt in flat Klokkenhof aan Surinameplein

Zeven woningen in flat Klokkenhof aan het Surinameplein in West zijn onlangs gekraakt. De krakers, naar eigen zeggen bestaande uit een groepje woningzoekenden, hebben hun buren op de hoogte gesteld van de kraak. Verhuurder Vesteda laat weten aangifte te doen.

"Wij zijn op de hoogte van de ronduit respectloze manier hoe Vesteda omgaat met jullie huurrecht, vage renovatieplannen en dat velen van jullie op korte termijn jullie huis uit worden gezet", schrijven de krakers in een brief aan de bewoners van de flat. "Zodat Vesteda deze kleine, maar fijne appartementjes voor de hoofdprijs kan verhuren. De in eerste instantie beloofde sociale huurwoningen zullen er niet komen."

Vesteda laat weten aangifte te doen van de kraak. "De zeven woningen stonden om drie redenen leeg", aldus een woordvoerder van Vesteda. "Sommigen zijn vanwege schimmel onbewoonbaar, andere woningen waren opgezegd en voor andere woningen geldt dat die binnen zes maanden zullen worden gerenoveerd, waardoor we andere huurders geen zes maanden durend contract kunnen aanbieden."

De woordvoerder geeft toe dat er nog gewerkt wordt aan de omgevingsvergunning voor de renovatie. Ook moeten degenen met een vast contract, zo'n dertig bewoners, nog instemmen met het aanbod van Vesteda, dat onder meer inhoudt dat zij na de renovatie kunnen terugkeren voor dezelfde huurprijs. "Maar we gaan er nog steeds vanuit dat we in oktober met de renovatie kunnen starten. Voor die tijd moeten alle bewoners zijn verhuisd."

De komende tijd zullen er nog meer woningen in de flat leeg komen te staan in aanloop naar de renovatie. "We kunnen moeilijk iedereen tot 30 september laten zitten als we in oktober gaan renoveren", aldus de woordvoerder. "Het kost gewoon tijd om 120 mensen te laten verhuizen."