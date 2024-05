Straten van Amsterdam nl Voetjes van de vloer op de Vossiusstraat



In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de Vossiusstraat.

Wie was Vossius eigenlijk? Marike, docent geschiedenis aan het Vossius Gymnasium, neemt ons mee door de straat en heeft een antwoord op al onze vragen. Een opvallend gegeven: tussen het Vossius en het Barlaeus, de twee oudste gymnasia van de stad, heerst stiekem een ‘gezonde competitie’, maar de beste heren naar wie de scholen vernoemd zijn waren heel goede vrienden. Samen hebben Vossius en Barlaeus de voorloper van de Universiteit van Amsterdam opgericht.

AT5

Quote “Mode is eigenlijk, vind ik, een vertaling van de maatschappij en het tijdsbeeld” Tosca

In haar studio ontwerpt Tosca kleding en de ruimte hangt dan ook vol met kleurrijke werken van haar hand! Van de high-end fashion in Parijs tot de kledingproductie in Shanghai: werken in de mode bracht Tosca over de hele wereld. Maar wat is mode nou eigenlijk? Tosca: “Mode is eigenlijk, vind ik, een vertaling van de maatschappij en het tijdsbeeld.” Zelf onderzoekt ze met haar mode voornamelijk wat kleding doet met je zelfbeeld.

AT5

Quote “Ik vind het fysieke aspect van salsa zo fijn, en de verbinding met mensen” Willemijn

En een prachtig pand aan het Vondelpark: hoe kwam Willemijn hier terecht? Als student Italiaans aan de UvA (opgericht door Vossius dus!) ruim tien jaar geleden ging Willemijn aan de slag bij de Italiaanse uitgeverij van Annaserena Ferruzzi, in haar huis aan de Vossiusstraat. Na Annaserena’s overlijden drie jaar geleden mocht Willemijn in haar huis wonen, dat op dat moment voelde als een mausoleum. Naast haar passie voor Italiaanse boeken heeft Willemijn nog een andere passie: salsadansen. Als general manager van een salsaschool in de stad heeft ze van haar hobby haar werk kunnen maken. Willemijn: “Ik vind het fysieke aspect van salsa zo fijn, en de verbinding met mensen.” En natuurlijk moet Ravi, die eigenlijk helemaal geen fan blijkt te zijn van salsa, ook met de voetjes van de vloer!

AT5