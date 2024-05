UvA in gesprek met studenten over ethisch kader: "We willen meer dan dat"

Na de demonstraties van afgelopen weken op de Universiteit van Amsterdam is de rust nog niet helemaal teruggekeerd. Het College van Bestuur wil in gesprek met de studenten en is van plan het zogenoemde 'ethisch kader' aan te passen. "Het is jammer dat het zover heeft moeten komen voor we in gesprek kunnen gaan."

De studenten op de UvA reageren wisselend op de wens van het CvB. "Het is belangrijk om deze gesprekken te voeren, zeker na alles wat er gebeurd is", vertelt een student. Maar niet iedereen is het daar mee eens, "we willen natuurlijk wel wat meer dan een ethisch kader, de banden met Israëlische instituties moeten verbroken worden."

Ondanks alles maakt niet iedereen zich druk om de gesprekken die het College van Bestuur gaat voeren. "Ik hoef me er niet mee bezig te houden, ik heb genoeg tentamens waar ik me op moet richten."

Het is de bedoeling dat het aangepaste ethisch kader voor het einde van dit collegejaar klaar is. Tot die tijd gaat de universiteit geen nieuwe samenwerkingen aan in gebieden waar nu oorlog gevoerd wordt.