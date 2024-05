Omarmprijs: 10 Jaar hartverwarmende initiatieven

In 2023 werden drie initiatieven bekroond met de Omarmprijs. “Elythé by Petra” werd gewaardeerd voor haar inzet in het non-profit kopen en verkopen van tweedehands spullen. Stichting Flora Buurthulp" ontving erkenning voor hun onschatbare ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners, terwijl "Armoede begint Jong" lof kreeg voor de doeltreffende aanpak en ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede.

Wie wint de Omarmprijs dit jaar

Wie zullen de opvolgers worden van deze winnaars en nemen de Omarmprijs 2024 in ontvangst? Ken of ben jij degene die een buitengewone bijdrage levert aan gelijke kansen en de strijd tegen armoede? Geef jezelf of een ander dan op via: omarmprijs.amsterdam