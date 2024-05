De mussen vallen van het dak, maar in Osdorp verkopen ze oliebollen: "Mijn lievelings"

Bij dit weer denk je misschien eerder aan een ijsje, maar in Osdorp kan je ook terecht voor een echte wintersnack. Bij het tuincentrum staat namelijk bijna het hele jaar een oliebollenkraam, tot groot genoegen van een groepje vaste klanten.

"We staan bijna het hele jaar door en ook met deze temperaturen. Het is nog net te doen, als het straks 35 graden wordt, houdt het ook wel voor ons op", vertelt oliebollenbakker Wesley Vermorken.

En opvallend genoeg, binnen een half uur ziet de AT5-verslaggever toch verschillende zakken "oliebollen over de toonbank gaan. "Waarom moet het winter zijn? Of de feestdagen? Ik vind het hartstikke lekker", aldus een van de klanten.

Vermorken geeft toe dat het deze dagen geen 'recordomzetten' zijn. "Maar goed, alle beetjes helpen. Voor ons is het prima." En of hij niet beter ijs kan verkopen met dit weer? "Als je iets unieks hebt, zoals wij met oliebollen in deze periode, dan nemen mensen dat ook wel mee. IJsjes kunnen ze nu overal halen."

"Ik wil liever een oliebol dan ijsjes", zegt een andere klant. Ze gaat er met een zak van tien stuks vandoor.