Amsterdammer (21) zwaargewond bij schietpartij in Kudelstaart

Een 21- jarige Amsterdammer is gisterenavond zwaargewond geraakt bij een schietpartij op de Bilderdammerweg in Kudelstaart. Er werd meerdere keren op de man geschoten, het slachtoffer liep meerdere verwondingen op. Aan de man is eerste hulp verleend, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Naar de verdachte(n) wordt gezocht.