Toerist neergestoken op de Wallen, politie verspreidt beelden van verdachte drugsdealer

Een toerist is op 23 maart slachtoffer geworden van een steekincident in het Wallengebied, nadat hij aan een dealer liet weten niet geïnteresseerd te zijn in een drugsdeal. De man liep hierbij flink letsel op en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis werd hij met spoed geopereerd en moest daar ter controle enkele dagen blijven.

Die avond zijn twee toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, een man en een vrouw, samen in de stad op pad. Nadat zij bij een kroeg in het Wallengebied zijn geweest, besluiten zij rond 01.30 uur terug te gaan naar het hotel waar zij overnachten. Wanneer zij de kroeg uitlopen, worden zij op de Korte Niezel door een dealer aangesproken met de vraag of zij drugs willen kopen. Het stel weigert dit en dan slaat de sfeer om. De vrouw duwt de dealer van zich af en niet veel later komt de man tussenbeide. Wanneer de man de dealer aanspreekt, steekt de verdachte op hem in. Het slachtoffer zakt in elkaar, terwijl zijn vrouw achter de dealer aanrent, die inmiddels het Wallengebied in vlucht.

Politie Amsterdam

Onderzoek De politie is op zoek naar de verdachte en deelt daarom beelden van de man die drugs wilde verkopen aan het stel. "De politie is direct een onderzoek gestart om de verdachte te achterhalen, maar we kunnen jouw hulp goed gebruiken. Herken jij de verdachte op de beelden? Laat dit dan weten via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000", schrijft de politie.