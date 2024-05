Stad nl Nieuwe podcast over de zeespiegelstijging: "Amsterdam zal zeker weten overstromen"

Amsterdam omringd door een enorme muur, waar toeristen vanuit Arnhem of Nijmegen in een cruisebootje omheen varen. Het klinkt dystopisch, maar zou dit de toekomst kunnen zijn? Podcastmaker Nikki Koppes werkte de afgelopen maanden aan haar audiodocumentaire 'Amsterdam Atlantis'. Ze maakt zich zorgen over de stijgende zeespiegel en de gevolgen hiervan voor de stad. Moeten we ons zorgen maken en eindigt Amsterdam in de toekomst onderwater, net als Atlantis?

Een schip vaart over het IJ, dat een veelzeggende plek is voor Amsterdam - AT5

Het IJ is een veelzeggende plek voor Amsterdam, vertelt Koppes, "want hier hebben we te maken met stijgend water van verschillende kanten". Het is geen geheim dat de zeespiegel stijgt en Amsterdam onder het NAP ligt. Met deze kennis begon Koppes zo'n half jaar geleden aan haar onderzoek naar de zeespiegelstijging en de gevolgen hiervan voor Amsterdam. Zorgen "Als ik meeloop op klimaatdemonstraties zie ik bordjes met 'Amersfoort aan Zee!' Of 'Help, ik verdrink!'" vertelt Koppes. Daar wordt ze cynisch van, maar als ze dat opzij zet maakt ze zich vooral zorgen. "Als de kustlijn straks in het oosten ligt, waar ligt Amsterdam dan?", vraagt ze zich af. De zorgen hierover worden ook gedeeld door Amsterdammers: "Op een dag lopen we onder, we moeten echt iets doen."

Quote "Als de zeespiegel blijft stijgen, verdwijnt Amsterdam 100 procent zeker onder water, leerde ik" Nikki Koppes

Waterexperts Voor haar podcast sprak Koppes met verschillende experts binnen de gemeente, het KNMI en Waternet, over het voortbestaan van Amsterdam. Toch kwamen ze allemaal tot de conclusie dat de stad echt meer jaren achter zich dan voor zich heeft. Niet alleen het zeewater is een gevaar voor de stad, de grootste dreiging is het stijgende water in de rivieren. "Als de zee blijft stijgen en hoger staat dan de rivier kunnen we het hoge rivierwater helemaal nergens meer kwijt", vertelt Koppes. "Gek genoeg ben ik nu minder bang dan voordat ik aan de podcast begon", geeft ze aan. Dat komt vooral door de kennis die ze heeft opgedaan. Ze is dan ook nog niet van plan de stad te verlaten. "Ik vertrek écht nog niet naar het oosten, niks mis met het oosten, maar dit is mijn thuis."