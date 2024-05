Iconische piercingzaak viert 20-jarig jubileum met online museum: "Het hoort bij de mens"

Het stel heeft een bijzonder verhaal: ze zijn in 1994 gevlucht uit Bosnië. Het zou vervolgens tien jaar duren voor ze hun eigen winkel openden in Amsterdam. In die jaren heeft het koppel verschillende asielzoekercentra bewoond, maar in de tussentijd verkochten ze al wel sieraden op markten. "En mensen kwamen aan het kraampje van sieraden vragen: hebben jullie soms piercings", zo herinnert Ira zich. Tot dan toe hadden ze geen idee wat het was, maar enkele jaren later stonden ze in hun eigen piercingwinkel.

Hoewel ze eerst tientallen keren 'nee' te horen kregen, was daar twintig jaar geleden dan toch groen licht en sindsdien zitten ze in de Reguliersbreestraat. "Sommige ondernemers zeggen; ik heb vanaf 0 alles opgebouwd, wij kunnen zeggen: we hebben vanaf min, een hele diepe min, alles opgebouwd", aldus Mensur. "Dus het was bijzonder, leerzaam, leuk, moeilijk, echt van alles."

Piercingmuseum

In de jaren ontwikkelde de winkel zich tot een zaak waar van alles mogelijk was, ook tattoos. Ook gaven ze cursussen op het gebied van piercings en vanuit de interesse van studenten kwam een volgend idee: een online piercingmuseum.

Door vragen over de achtergrond en geschiedenis in de cursussen ontstond de behoefte een breder publiek te bedienen. "Sommige mensen denken dat het tegenwoordig een rage is geworden", vertelt Mensur. "Eigenlijk is het tienduizenden jaren geleden ook al aanwezig bij alle mogelijke culturen met alle mogelijke betekenissen. Dus hoe meer je ook weet dat het eigenlijk hoort bij de mens."