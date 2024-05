Stad nl Expositie over femicide: "We krijgen Nalini niet terug, maar we kunnen wel waarschuwen"

Een tentoonstelling in Nieuw-West vertelt de verhalen van twaalf jonge slachtoffers van femicide. Dat gaat over vrouwen die zijn vermoord door hun partner of ex-partner. Een van die slachtoffers is Nalini uit Zuidoost, zij werd in 2013 om het leven gebracht. Haar ouders Jaap en Mala hielden het niet droog bij de opening van de expositie. "We kunnen haar kunnen niet meer redden, wel kunnen we ons verhaal delen om andere vrouwen te waarschuwen."

Naast Nalini’s altaar in de woonkamer, dat vol kaarsen en foto’s staat, vertellen haar ouders hun verhaal. "Het rood van de kaarsen is precies haar lievelingskleur", vertelt Mala terwijl ze er eentje aansteekt. Nog altijd denken ze dagelijks aan die bewuste woensdag. "Er gaat geen seconde voorbij dat ik niet aan haar denk. Het is je dochter die er opeens niet meer is.” Nalini Bhoelai groeide samen met haar broer en zus op in Zuidoost. "Ze was altijd goedlachs en deed geen vlieg kwaad”, vertelt haar moeder. Jaap knikt instemmend en vult aan: "Ze veranderde toen ze haar ex-vriend ontmoette. Hij had altijd praatjes, was enorm dominant en gedroeg zich als een charmeur. Ze klapte steeds vaker dicht."

Quote "Ik smeekte haar aangifte te doen" Mala Damman - moeder Nalini

Na drie jaar werd Nalini zwanger, waarna hij de relatie verbrak. "Hij wilde geen kind en drong aan op abortus. Dat wilde Nalini niet, dus verbrak hij de relatie. Ze kregen ruzie over het ouderschap. Hij controleerde, bedreigde en sloeg haar. Ook dreigde hij hun zoon te ontvoeren naar Marokko als ze niet met hem naar bed zou gaan, wat resulteerde in nog een zwangerschap", legt Mala uit.

AT5

"Ik smeekte Nalini aangifte te doen, maar ze durfde niet”, zegt Mala. Toen ze dit toch deed, werden de ruzies erger. Ze belde haar moeder in paniek op: "Mama, ik durf niet meer naar buiten, hij staat voor de deur.” Jaap en Mala bleven bij Nalini in de buurt, tot het gruwelijk mis ging. Op woensdag 30 oktober werd de zwangere Nalini zwaar toegetakeld aangetroffen in haar trappenhuis, onderaan de trap. "Wij waren ervan overtuigd dat hij erbij betrokken was.: Wegens gebrek aan bewijs is hij niet veroordeeld voor Nalini’s dood.

AT5

"Het exposeren van Nalini’s verhaal is en blijft heftig, maar we hebben een missie: vrouwen in soortgelijke situaties waarschuwen. Sommige van deze vrouwen meldden zich na afloop van de expo. Ik druk hen op het hart hulp te zoeken", sluit Jaap hoopvol af.

Bekijk voor meer informatie over rode vlaggen het factsheet Intieme terreur van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.